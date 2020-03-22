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На 61-го человека увеличилось число зараженных коронавирусом в РФ

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  • 22.03.2020, 17:59
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На 61-го человека увеличилось число зараженных коронавирусом в РФ
Фото: dpa

Большинство новых случаев приходится на Москву.

Число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции Covid-19 в России за сутки увеличилось на 61 до 367, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса, пишет «Немецкая волна».

Большинство новых случаев приходится на Москву - 54. Кроме того, по одному случаю в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два случая в Удмуртии и Кировской области.

Как отмечается в сообщении, все россияне, у которых за последние сутки был диагностирован Covid-19, ранее посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

- В Российской Федерации под медицинским наблюдением с января 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек, - добавили в штабе.

Последний раз данные о количестве случаев Covid-19 в России обновлялись днем ранее. За сутки с 20 по 21 марта диагноз был поставлен 53 гражданам в 18 регионах страны.


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