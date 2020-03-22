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Последствия «сахарного дела»: Что происходит на комбинате в Слуцке

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  • 22.03.2020, 18:12
  • 6,338
Последствия «сахарного дела»: Что происходит на комбинате в Слуцке

В городе разваливается очередное производство.

После новости о том, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат в этом сезоне не сможет оказать спонсорскую помощь СФК «Слуцк», случчане снова заговорили о судьбе предприятия. Ещё с конца января, когда на всю страну прогремело т.н. «сахарное дело» многие переживают, что в городе развалится очередное производство.

О том, как обстоят дела на предприятии, «Кур'еру» рассказал Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Кто сейчас руководит комбинатом?

— Обязанности директора исполняет Руслан Лемеш, главный инженер.

Когда будет назначение нового директора?

— На наблюдательный совет этот вопрос будет вынесен после согласования кандидатуры между «Белгоспищепромом», cовмином и Миноблисполкомом. Когда дадут кандидатуру на утверждение наблюдательному совету — пока неизвестно.

Какие ещё на сахарном комбинате были кадровые перестановки?

— На прошлой неделе приступил к работе новый заместитель директора по коммерческим вопросам — Виталий Марковец. До этого он руководил Стародорожским плодоовощным заводом, который принадлежит сахарному комбинату.

По итогам 2018 года из четырёх сахарных заводов Беларуси лишь слуцкий показал прибыль. Как сработали в прошлом году?

— Прошлый год мы закончили хорошо. С прибылью. Мы очень мало в конце года продавали сахара. Надеялись на улучшение цены, но этого не произошло.

Какая сейчас экономическая и производственная обстановка на комбинате? Говорят, что с начала года не было ни одной отгрузки на экспорт…

— Нет, это не так. Отгрузки производятся. Причём не только в Россию, но и в страны Европы. Вот только объёмы значительно меньше прошлогодних и продажи идут с убытком. Сильно упали цены из-за перепроизводства сахара. Конечно, все переживают. У нас большие запасы сахара, а в Беларусь завезено много российского.

Значительно уменьшились: это на сколько? И с чем это связано?

— Точных цифр пока назвать не могу. Связано это с очень низкой ценой на сахар. Продажи с большим убытком чреваты последствиями. Поэтому и малые продажи. Ищем, где убыток меньше.

А есть ли проблема с мешками? Ходят разговоры, что из-за скандального дела сейчас не во что отгружать сахар…

— Проблем нет. Мы из силосов сахар забираем только на фабрику фасовки. В мешки «не затариваем», чтобы хватило сахара для расфасовки. Уже упакованного в мешки сахара у нас большие запасы. Было бы куда грузить.

Сейчас комбинат работает на полную мощность?

— Сейчас комбинат находится на ремонте после сезона переработки свёклы. Готовимся к сезону переработки сиропа, накопленного в трёх ёмкостях по 40 тысяч тонн. Переработку начнём в первых числах мая. Из него получим свыше 70 тысяч тонн сахара.


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