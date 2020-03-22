Как защитить детей от коронавируса? 22.03.2020, 18:19

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Стивен Цайхнер

Фото: UVA

Интервью американского педиатра, который работает над вакциной от COVID-19.

Уже известно, что наиболее тяжело коронавирус переживают люди старшего возраста, а также пациенты с различными хроническими заболеваниями, передает «Настоящее время».

До сих пор считалось, что дети переносят инфекцию легче, однако серьезной базы исследований об этом пока нет. Американский педиатр Стивен Цайхнер, который работает над поиском вакцины от COVID-19 в Университете штата Вирджиния, рассказал, как переносят коронавирус разные группы детей и что можно сделать, чтобы защитить их от эпидемии.

— Что нам известно о коронавирусе и детях на сегодняшний день?

— На днях китайских педиатров опубликовала интересное исследование, в котором описаны клинические проявления болезни у более чем 2400 детей. Это очень интересно для педиатров, которым предстоит лечить детей, заразившихся COVID-19, а также эпидемиологов и тех, кто занимается построением математических моделей развития заболеваний. В этом исследовании утверждается, что у детей в возрасте от года болезнь протекает в значительно менее острой форме, однако новорожденные и дети до года переживают ее тяжелее, чем мы предполагали ранее.

Это повлияет на то, как мы готовимся к лечению детей и младенцев, которые могут заразиться COVID-19: мы должны быть готовы не только к тому, что новорожденные переносят болезнь хуже, чем нам казалось, но также и к тому, что у детей постарше болезнь может проходить очень легко, а иногда и вообще без симптомов. Это важно, поскольку это означает, что они могут передавать вирус другим. Так что, на мой взгляд, это еще один аргумент в пользу того, что социальное дистанцирование и другие меры предосторожности, которые сейчас принимаются, должны распространяться не только на взрослых, но и на детей в том числе, и даже в особенности на тех детей, кто с виду здоров.

— Судя по имеющимся данным, в наибольшей степени симптомы и осложнения проявляются у людей старшего возраста. Мы знаем, почему детей вирус щадит?

— Мы этого не знаем. Сейчас это предмет активного обсуждения и интереса. Есть несколько гипотез, которые выглядят интересными. То, что вирус опаснее для новорожденных, неудивительно – младенцы многие инфекции переносят тяжелее, чем взрослые, как бактериальные, так и вирусные. К примеру, пока мы не умели предупреждать передачу ВИЧ детям, на детей он оказывал более серьезное влияние.

А вот почему дети [более старшего возраста] переносят болезнь легче, мы пока не знаем. Некоторые предполагают, что у детей меньше рецепторов, которые нужны вирусу для того, чтобы проникнуть в клетки. Это можно подтвердить с помощью исследований.

Другие говорят, что у детей мог развиться иммунитет под воздействием других вирусов. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-19, это не единственный существующий коронавирус. Значительная часть заболеваний простудой (ОРВИ) также вызвана коронавирусами. Так что не исключено, что иммунитет к ним помогает детям бороться с COVID-19. Пока что это только гипотезы – наверняка мы не знаем. Но изучение этих явлений может приблизить нас к пониманию, как лечить COVID-19 и как создать вакцину против него.

— Вы указывали в своих публикациях, что у некоторых детей риск осложнений может быть повышенным.

— Да, речь шла как раз о младенцах. Но и вообще дети с хроническими, в том числе респираторными, заболеваниями, сердечными заболеваниями (например, с врожденным пороком сердца), другими метаболическими заболеваниями, врожденными синдромами иммунодефицита больше рискуют заразиться любыми инфекциями, не только COVID-19.

— Дети у нас по-прежнему играют на площадках и ходят друг к другу на дни рождения. На ваш взгляд, нужно ли больше говорить о том, что дети могут играть активную роль в распространении коронавирусной инфекции?

— Да, безусловно. Люди должны распространять рекомендации органов здравоохранения, которые требуют социального дистанцирования, не только на взрослых, но и на детей. Мы должны понимать, что для детей, которые любят навещать своих бабушек, дедушек и других старших родственников, это может быть болезненно.

Но для пожилых людей риск серьезных осложнений очень высок, и надо помнить также, что они могут заразиться от своих внуков, которые переносят болезнь легко или вообще без симптомов. Так что с социальной точки зрения ограничение контактов детей с родственниками может быть болезненным, но это исключительно важно для того, чтобы снизить распространение инфекции.

— Вы рекомендуете родителям относиться к детям как к возможным переносчикам вируса, даже если у них нет никаких симптомов? Потому что отменить поездки к дедушкам и бабушкам можно, но дети все равно играют друг с другом.

— Я понимаю, что это непросто, но нужно стараться максимально ограничивать [контакты детей друг с другом]. Как минимум не допускать игр в больших группах. Если у детей есть брат или сестра – лучше играть с ними. В рамках одного дома – ничего страшного, но большие праздники, группы и так далее – от всего этого, на мой взгляд, детей нужно оградить, по крайней мере пока.

— Что можно делать, чтобы защитить детей?

— Мы можем практиковать социальное дистанцирование, объяснять важность правильной гигиены. Мои дети уже выросли, но я прекрасно помню, как они были маленькими: следить за тем, чтобы они были в чистоте и правильно мыли руки, было непросто! Но мы должны делать все, что можем.

— Если у ребенка появляются симптомы, вы бы порекомендовали родителям везти их в больницу – или лучше связаться с врачом по телефону? Ведь такие же симптомы могут быть у других сезонных заболеваний.

— Вы абсолютно правы, это может быть все что угодно. Поэтому родителям следует первым делом связаться с врачом. Не нужно, чтобы пациенты толпились в приемных помещениях, места там необходимо беречь для тех, кто действительно нуждается в помощи. Туда однозначно будут обращаться пациенты с COVID-19. Поэтому если у вас нет ничего серьезного, обращение в больницу может подвергнуть риску вас и вашу семью. Если вам необходимо, то, конечно, обращайтесь. Но если вы просто переживаете, если у вас незначительные симптомы – первым делом свяжитесь с врачом.

— Поскольку у детей симптомы менее выраженные, следует ли, на ваш взгляд, лечить их дома и не везти в больницу?

— Я бы консультировался с врачом. То, что у многих детей симптомы незначительные, возможно, действительно говорит в пользу того, что им лучше лечиться дома. Но каждый случай индивидуален. Так что родители должны советоваться с медиками.

— Хотели бы вы добавить что-то к тому, что уже сказали?

— Я надеюсь, что все отнесутся к происходящему серьезно и будут беречь себя. Сейчас трудные времена, и нам всем следует вносить свою лепту и делать все, что от нас зависит.