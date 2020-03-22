Белорус в Китае: Каждый вышедший из дома обязан носить маску 4 22.03.2020, 18:28

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Уроженец Гродно, который проживает в Китае 5 лет, рассказал о ситуации с коронавирусом.

О ситуации с эпидемией в Китае, методах профилактики и поддержки населения государством рассказал newgrodno.by уроженец Гродно Артем Новик, который последние 5 лет живет на юге Китая:

- Коронавирус, а точнее одна из его многочисленных разновидностей (40 видов), это все, что занимает умы людей по всей планете.

На протяжении последних пяти лет я проживаю на юге Китая. Работаю в компании по импорту и экспорту. Известие о первых заболевших в Китае, в городе Ухань, я получил в начале декабря 2019 года, находясь с супругой на отдыхе в Беларуси. Информация поступила из Китайских СМИ и носила обыденный характер, так как вирусы такого рода появляются по всему миру практически каждый год и не вызывают никакой паники. Собственно, поэтому, 17 декабря, садясь в самолет, который направлялся в Пекин, у меня не возникало никаких опасений по этому поводу. Ни в Пекине, ни в конечном пункте нашей поездки, городе Гуанчжоу, на тот момент не было никаких дополнительных мер безопасности.

Китай жил спокойной, размеренной жизнью до начала января. Именно тогда администрация нашего города ввела некоторые ограничения. Каждый вышедший из дома обязан носить маску. За соблюдением этого правила следила полиция, а также сотрудники общественного транспорта, магазинов и других мест массового скопления людей.

К слову о масках, из аптек они исчезли быстро. Виной тому начавшийся Китайский новый год, который длится 2 недели. В этот период останавливается основная масса заводов и фабрик в стране. Это произошло и с производством медицинских масок. Но не смотря ни на что, правительство запустило приложение, в котором каждый мог оставить заявку на получение средств защиты.

Еще одна мера предосторожности, которую ввели власти, это проверка температуры на входах в общественный транспорт, магазины и общественные комьюнити, где живут люди. В метро со временем установили тепловизоры, что устранило очереди на входе.

По окончании праздников учебные заведения перешли на онлайн обучение. Надо отметить, что переход на удаленное обучение занял всего неделю. Детские сады были закрыты на неопределенный срок. Увеселительные заведения так же были вынуждены закрыться.

После Китайского Нового года ожидалось открытие границ для перемещения товаров, но этого не случилось, что больно ударило по нашей компании. Благо, сейчас граница с Россией,открыта. Не доступным для бизнеса остается Казахстан.

В рекордные сроки была разработана система контроля за перемещением людей. Сейчас, чтобы зайти на территорию торгового центра или торговой улицы, вы обязаны отсканировать QR код своего мобильного оператора, который выдает информацию по перемещению данного абонента за последние 14 дней. Если в списке перемещений нет потенциально опасных регионов, вас пропустят.

Конечно, эту систему легко обмануть, достаточно воспользоваться сим картой, которая была в безопасном месте (тем не менее китайцы так не поступают). На самом деле эта мера предосторожности призвана снизить уровень паники среди населения. Надо отметить, что этот способ успокоения населения работает, вызывает доверие к властям. Тем не менее, жестких, реально работающих мер, предостаточно. Люди, находившиеся в потенциально опасных регионах, под особым наблюдением и помещены в карантин. На всех въездах и выездах в /из город(а) организованы КПП, на которых регистрируют личную информацию и самочувствие граждан. Людей с повышенной температурой немедленно изолируют. Сотрудники полиции, дежурящие на этих пунктах, проходили специальное обучение по задержанию заболевших, которые оказывают сопротивление и отказываются от изоляции (к слову я не знаю таких случаев) при помощи средств дистанционного воздействия. Благодаря этим мерам, понимаешь, все находится под жестким контролем.

На протяжении всего времени каждому доступен портал, где ведется статистика заболевших, погибших, выздоровевших и тех, кто находится под подозрением. Информация обновляется каждый день. Так же, при выявлении нового случая заражения публикуется информация о передвижениях данного человека. Составляется поминутная карта его маршрутов. Вплоть до мест, которые он занимал в общественном транспорте. Всем, кто мог пересекаться с этим человеком, рекомендуется обратится в ближайших госпиталь.

Не могу сказать, на каких условиях происходит диагностика заболевания у граждан КНР, скорее всего бесплатно. Иностранец, который хочет сдать тест, должен заплатить 500 юаней (примерно 70$). Сделать это можно в любом госпитале.

В рекордные сроки были построены несколько больниц в регионах с наибольшим количеством заболевших. Не смотря на то, что они были модульной конструкции, каждое койко- место было обеспечено всей необходимой аппаратурой по поддержанию жизнедеятельности пациента. Во всех палатах установлена система вентиляции, воздух из которой перед выходом наружу фильтровался. На данный момент все эти больницы пустуют, пациенты выздоровели и отправлены по домам.

Отдельно стоит сказать о финансовой поддержке граждан со стороны правительства. Работникам сфер, не подразумевающих удаленную работу, выплачивалась минимальная зарплата. Для арендодателей коммерческих помещений рекомендовалось не взимать арендную плату с компаний, которые были вынуждены приостановить свою деятельностью. Администрации некоторых жилых комьюнити снизили или вовсе отменили плату за аренду жилых помещений.

На данный момент, новых случаев заражения внутри страны не выявлено. По состоянию на 20 марта, в больницах остаются 7 452 человека. Во многих провинциях заболевших уже нет. Учебные заведения продолжают онлайн обучение, но открылись многие увеселительные заведения ресторанного типа. Ночные клубы по-прежнему закрыты. В ресторанах проводится качественная дезинфекция. Персонал носит маски, очки и перчатки. Людей рассаживают на большой дистанции друг от друга. На входах и туалетах — бесплатные дезинфицирующие средства.

Из-за широкого распространения nCoV2019 по всему миру, в Китае начали выявлять случаи заболевания, завезенные из третьих стран (190 за весь период). К примеру, 18 марта 2019 года выявлено 34 случая импорта вируса.

13 из Великобритании

7 из Испании

3 из Венгрии

2 из Австралии

2 из Филиппин

2 из Франции

1 из Таиланда

1 из Бразилии

1 из Люксембурга

1 из США

1 из Южной Кореи.

Поэтому была введена еще одна жесткая мера — все прибывающие в страну помещаются на принудительный карантин.

Могу констатировать, что власти Китая ввели действенные и оперативные методы. Что позволило значительно сократить количество заболевших. Нельзя не отметить сознательность граждан, которые строго следуют всем предписаниям и рекомендациям. Что также способствует эффективной борьбе с вирусом. Такое возможно благодаря колоссальному доверию со стороны народа к властям.

Это непростая для всех ситуация, неожиданно вылилась в удивительную сплочённость китайского народа. В период острой нехватки средств защиты, было много случаев, когда обычные люди подкидывали упаковки с масками в муниципальные учреждения. При этом скрывая свои лица. В таких ситуациях сотрудники охраны пытались вернуть свертки обратно, но люди быстро ретировались. Сотрудникам лишь оставалось отдавать честь в след бегущему человеку. Эти моменты были крайне трогательными. Каждое видео с таким поступком быстро становилось вирусным, порождая волну таких же действий. Жители общин, которые находились на карантине, выкрикивали друг другу слова поддержки через окна своих квартир, некоторые старались веселить соседей, а иногда и вовсе дело доходило до веселых флэш-мобов, в виде задорных танцев в окнах, целым двором.

Коротко о рекомендациях от Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, которые поступали все это время:

- Все жители обязаны носить защитные маски выходя из дома. Рекомендуются к ношению маски респираторного типа с классом защиты KN95 (на постсоветском пространстве аналогичные респираторы имеют маркировку FFP3) либо хирургические, трёхслойные маски.

- Важно менять их вовремя, не использовать повторно. Такую же эффективность имеют многоразовые респираторы с фильтрами аэрозольной защиты.

- Очень важно носить защитные очки, так как вирус в том числе проникает через слизистую глаз.

- Одна из главных рекомендаций — это тщательное мытье рук после возвращения домой и их периодическая дезинфекция на улице (дез. раствор должен быть на основе 75% спирта, так же можно использовать хлоргексидин).

- Особое внимание надо уделить своему смартфону — тщательно обрабатывать его дезинфекторами по возвращении домой.

- Обязательно проветривать помещения, в которых находитесь.

На расстоянии, мне тяжело адекватно оценивать меры, которые предпринимает руководство Беларуси. Я считаю, что распространение болезни, не в интересах государства. Конечно, надо понимать — на одной чаше весов стоит безопасность населения, проблемы в экономике страны — на другой.

Пока же, давайте не поддаваться эмоциям, не паниковать. Если у вас уже есть запасы спец средств, не стоит их пополнять. Дайте возможность защитить себя тем, кто не успел совершить покупки. Ведите разъяснительные беседы с членами своих семей, друзьями, коллегами. Делитесь информацией. Особое внимание обратите на людей пожилого возраста. Не стыдитесь постучать своим престарелым соседям и спросить, не нужно ли им что-то в магазине, помочь с мелкими, рутинными делами, требующих выхода на улицу. Оставайтесь людьми. Берегите себя и своих близких.