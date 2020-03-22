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В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины от кононавируса

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  • 22.03.2020, 18:56
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В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины от кононавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям выступил с заявлением.

Разработка и тестирование вакцины против нового коронавируса продлятся не менее года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает The Star (перевод — liga.net).

"Мы должны убедиться, что они абсолютно безопасны ... мы думаем минимум год", - сказал Райан отвечая на вопрос, когда появятся вакцины против коронавируса.

Люди с COVID-19 могут заражать других до 37 дней, инфицированные не имеют симптомов в среднем до пяти дней.

18 марта в ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.


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