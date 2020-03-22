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На «Белшину» повесили колхоз-банкрот из Осиповичского района

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  • 22.03.2020, 19:08
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На «Белшину» повесили колхоз-банкрот из Осиповичского района
Фото: tut.by

Так власти «финансово оздоравливают» компанию.

К ОАО «Белшина» решено присоединить ОАО «Каменичи» — хозяйство, которое находится в Осиповичском районе.

Этот «колхоз» ранее проходил процедуру банкротства и санацию, но в декабре 2020-го суд прекратил производство по делу, которое было начато в 2017 году, пишет сайт officelife.media.

В решении есть формулировка:

- …Поскольку открытое акционерное общество «Каменичи» внесено в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих «финансовому оздоровлению», это влечет прекращение производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) по решению суда.

В открытом доступе самый свежий финансовый отчет ОАО «Каменичи» — за 2016 год. В нем не указан размер чистой прибыли, но известно, что в 2015 году было всего лишь 4 тыс. рублей.

Напомним, что на «Белшине» ранее сменилось руководство. Затем в компании запустили программу «финансового оздоровления». Для предприятия 2016, 2017 и 2018 годы были убыточными.


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