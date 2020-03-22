закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Во Франции скончался врач, заразившийся коронавирусом

2
  • 22.03.2020, 19:26
  • 2,226
Во Франции скончался врач, заразившийся коронавирусом

Он был на пенсии, но хотел помочь.

Во Франции скончался врач, который заразился коронавирусом. Об этом рассказал в эфире телеканала LCI министр здравоохранения страны Оливье Веран. По данным газеты Le Parisien, речь идет о 68-летнем докторе Жан-Жаке Разафиндранази, который работал в отделении скорой помощи, пишет сайт rfi.fr.

«Мой отец — герой. Он работал доктором в скорой помощи в городе Компьень. Он ушел от нас слишком рано из-за коронавируса», — написал в Facebook сын умершего медика.

«Мой отец пожертвовал собой, — рассказал сын Жан-Жака Разафиндранази газете Le Parisien. Он был на пенсии и мог не выйти на работу, но хотел помочь своим коллегам. Он продолжал работать, потому что любил это. Работа для него была жизнью».

Как и когда врач заразился коронавирусом, неизвестно. Как сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники, он работал с больными, зараженными вирусом, еще до начала масштабной эпидемии. «Меры предосторожности тогда были менее строгими», — рассказал собеседник газеты Le Parisien.

По словам родственников, Разафиндранази вернулся из отпуска на Мадагаскаре в конце февраля. Первые симптомы болезни у него появились в начале марта. «Он очень быстро заболел, у него пропал аппетит. Наш отец хотел вернуться на работу, но был остановлен коллегами», — отметили они в комментарии Le Parisien.

Ранее коллектив французских врачей подал в суд на премьер-министра страны Эдуар Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен, обвинив их во лжи. По мнению медиков, в правительстве знали, что последствия эпидемии коронавируса будут катастрофическими, однако не защитили от них сотрудников больниц и терапевтов. В иске врачи пожаловались на нехватку масок и других средств медицинской защиты.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина