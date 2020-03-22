Во Франции скончался врач, заразившийся коронавирусом 2 22.03.2020, 19:26

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Он был на пенсии, но хотел помочь.

Во Франции скончался врач, который заразился коронавирусом. Об этом рассказал в эфире телеканала LCI министр здравоохранения страны Оливье Веран. По данным газеты Le Parisien, речь идет о 68-летнем докторе Жан-Жаке Разафиндранази, который работал в отделении скорой помощи, пишет сайт rfi.fr.

«Мой отец — герой. Он работал доктором в скорой помощи в городе Компьень. Он ушел от нас слишком рано из-за коронавируса», — написал в Facebook сын умершего медика.

«Мой отец пожертвовал собой, — рассказал сын Жан-Жака Разафиндранази газете Le Parisien. Он был на пенсии и мог не выйти на работу, но хотел помочь своим коллегам. Он продолжал работать, потому что любил это. Работа для него была жизнью».

Как и когда врач заразился коронавирусом, неизвестно. Как сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники, он работал с больными, зараженными вирусом, еще до начала масштабной эпидемии. «Меры предосторожности тогда были менее строгими», — рассказал собеседник газеты Le Parisien.

По словам родственников, Разафиндранази вернулся из отпуска на Мадагаскаре в конце февраля. Первые симптомы болезни у него появились в начале марта. «Он очень быстро заболел, у него пропал аппетит. Наш отец хотел вернуться на работу, но был остановлен коллегами», — отметили они в комментарии Le Parisien.

Ранее коллектив французских врачей подал в суд на премьер-министра страны Эдуар Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен, обвинив их во лжи. По мнению медиков, в правительстве знали, что последствия эпидемии коронавируса будут катастрофическими, однако не защитили от них сотрудников больниц и терапевтов. В иске врачи пожаловались на нехватку масок и других средств медицинской защиты.