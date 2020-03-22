Мясникович позвал к себе на работу в Москву крупных белорусских чиновников 5 22.03.2020, 20:00

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МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ

ФОТО: RACYJA.COM

Они уже в РФ.

Белорусские чиновники Андрей Клец и Ия Малкина стали помощниками председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Данную информацию tut.by подтвердили в пресс-службе ЕЭК.

Бывший премьер-министр Беларуси и руководитель совета республики Михаил Мясникович возглавил ЕЭК 1 февраля. Эта структура координирует всю работу в Евразийском экономическом союзе. Штаб-квартира ЕЭК находится в Москве.

По словам источника журналистов, раз ЕЭК возглавил представитель Беларуси, то «было ожидаемо, что он подтянет к себе в команду белорусов, которых неплохо знает».

17 марта Ия Малкина покинула пост первого заместителя председателя госконцерна «Белгоспищепром», проработав в этой должности только месяц, и улетела в Москву.

Зампред Брестского облисполкома Андрей Клец уехал на работу в ЕЭК немного раньше. До этого он более 5 лет отвечал за развитие промышленности в регионе.