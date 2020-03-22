закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Германии ужесточаются карантинные мероприятия

  • 22.03.2020, 20:09
В Германии ужесточаются карантинные мероприятия

Канцлера Германии договорилась с руководителями федеральных земель.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель в рамках телефонной конференции, прошедшей в воскресенье, 22 марта, договорились еще более ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса в Германии, пишет «Немецкая волна».

Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.

Но, согласно соглашению, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета (Armin Laschet), нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Как стало известно изданию Spiegel Online, группа из 12 федеральных земель выступала за полный запрет любых контактов.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина