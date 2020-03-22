В Германии ужесточаются карантинные мероприятия 22.03.2020, 20:09

Канцлера Германии договорилась с руководителями федеральных земель.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель в рамках телефонной конференции, прошедшей в воскресенье, 22 марта, договорились еще более ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса в Германии, пишет «Немецкая волна».

Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.

Но, согласно соглашению, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета (Armin Laschet), нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Как стало известно изданию Spiegel Online, группа из 12 федеральных земель выступала за полный запрет любых контактов.