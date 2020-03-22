У Минздрава Беларуси снова выходной? 30 22.03.2020, 20:22

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Фото: tut.by

Статистика по заражению коронавирусом в нашей стране не обновлена.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Беларусь головного мозга»:

- У парня с коронавирусом из Минска уже полная палата. А тем временем, видимо, у Минздрава снова выходной. Снова не обновляют статистику в воскресенье. Наши читатели уже направили много писем с жалобами в ВОЗ за то, что нас несвоевременно осведомляют с эпидемиологической ситуацией в стране.

В том же Казахстане статистика по новым зараженным обновляется в режиме реального времени. Дают они и расклад по городам на интерактивной карте на специально созданном сайте. В нашей «IT-стране» почему-то до такого не додумались.