У Минздрава Беларуси снова выходной?30
- 22.03.2020, 20:22
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Статистика по заражению коронавирусом в нашей стране не обновлена.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Беларусь головного мозга»:
- У парня с коронавирусом из Минска уже полная палата. А тем временем, видимо, у Минздрава снова выходной. Снова не обновляют статистику в воскресенье. Наши читатели уже направили много писем с жалобами в ВОЗ за то, что нас несвоевременно осведомляют с эпидемиологической ситуацией в стране.
В том же Казахстане статистика по новым зараженным обновляется в режиме реального времени. Дают они и расклад по городам на интерактивной карте на специально созданном сайте. В нашей «IT-стране» почему-то до такого не додумались.