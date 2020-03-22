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МИД Польши: Борьба с COVID-19 требует чрезвычайных действий нашей дипломатии

  • 22.03.2020, 20:32
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МИД Польши: Борьба с COVID-19 требует чрезвычайных действий нашей дипломатии

Специальный кризисный штаб МИД работает круглосуточно.

22 марта Министерство иностранных дел Польши оценило, что борьба с коронавирусной инфекцией требует чрезвычайных действий польской дипломатии, передает «Польское радио».

Глава МИД Яцек Чапутович заверил, что внешнеполитическое ведомство анализирует практику борьбы с эпидемией коронавируса в других государствах, чтобы лучшую из них применить в Польше.

«Специальный кризисный штаб МИД, работа дипломатических представительств и консульств в кризисном режиме, круглосуточные дежурства в консульствах, отчеты о ситуации в других странах. Борьба с COVID-19 требует чрезвычайных действий польской дипломатии», - написано на профиле МИД в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство процитировало запись слов главы польской дипломатии Яцека Чепутовича:

«Министерство иностранных дел работает в чрезвычайном режиме, круглосуточно ведутся дежурства, уделяем информацию полякам, и тем, которые нам звонят из нашей страны, и тем, которые звонят из-за границы, которые ищут возможность вернуться домой, в свою страну. Работает также кризисная группа, – 24 часа в сутки, семь дней в неделю – цель которой мониторинг развития эпидемии в мире и поиск решений, чтобы поддержать поляков, находящихся за границей».

Глава польской дипломатии также рассказал об акции «Перелет домой», которая началась 15 марта. В её рамках организованы специальные чартерные рейсы в разные регионы мира, чтобы в Польшу могли вернуться польские граждане и проживающие здесь иностранцы. Даты и места вылетов можно проверить на странице https://LOTdoDomu.com. «Наша задача заключается в том, чтобы найти туристов, которые застряли где-то за границей, часто далеко от Европы», - пояснил министр Чапутович.


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