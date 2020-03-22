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В Италии за сутки от коронавируса погиб 651 человек

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  • 22.03.2020, 20:51
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В Италии за сутки от коронавируса погиб 651 человек

Суммарно от коронавируса в стране умерли 5476 человек.

За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом "коронавирус" достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека.


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