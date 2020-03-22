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Шарль Лингле: Я в курсе, что в Беларуси продолжаются хоккей и футбол, по-моему, это игра с огнем

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  • 22.03.2020, 21:01
  • 1,782
Шарль Лингле: Я в курсе, что в Беларуси продолжаются хоккей и футбол, по-моему, это игра с огнем
Шарль Лингле

Экс-игрок минского «Динамо» очень удивлен, что в нашей стране продолжаются хоккейный и футбольный чемпионаты.

Бывший хоккеист минского "Динамо" и сборной Беларуси Шарль Лингле два последних сезона провел в "Кардифф Дэвилс". Минувшей весной он стал чемпионом Великобритании, но сейчас сезон завершился досрочно, пишет pressball.by.

Сейчас Шарль Лингле находится в США и очень удивлен тому факту, что в Беларуси продолжаются хоккейный и футбольный чемпионаты.

- В Беларуси в хоккей и футбол еще играют…

- Да, я в курсе и, честно говоря, этому удивлен. По-моему, это игра с огнем. По всему миру не рекомендуют мероприятия с участием десяти и больше человек. А хоккейный матч может собрать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Но, может, и в Беларуси передумают, если количество заболевших возрастет.

- Как думаешь, когда пандемия коронавируса пойдет на спад?

- Сложно сказать. Одни говорят, что через пару месяцев, другие — что через полгода. Может, летом вирус утихнет, но вернется осенью. Сейчас никто ничего не знает, и надо просто беречь себя, - сказал Лингле.


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