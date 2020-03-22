Антон Абросов: Власти боятся, что неэффективность системы станет очевидной 8 22.03.2020, 21:18

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Антон Абросов (справа)

Пока весь мир борется с вирусом, правительство Беларуси делает вид, что проблемы не существует.

Антон Абросов - один из активных представителей оппозиционного движения Беларуси в США. В Америку он переехал из Минска около четырех лет назад и поселился в Филадельфии. Сейчас в штате введен карантин в связи с коронавирусом. Антон рассказал сайту Charter97.org, как американцы борются с эпидемией, и почему он боится за своих родственников, оставшихся в Беларуси.

- Антон, расскажите, что происходит в США и в частности в Филадельфии в связи с пандемией COVID-19? Изменилась ли ваша жизнь?

- Разумеется! Здесь все относятся к этому очень серьезно. У нас карантин, все развлекательные учреждения и все заведения закрыты, даже такие популярные кофейни, как Starbucks, работают только на вынос. Из магазинов работают только продуктовые, аптеки и заправки. В некоторых районах соседнего с нами штата Нью-Джерси ввели «комендантский час» - с 8 вечера и до 5 утра нельзя выходить на улицу.

- А что с работой? Ходят ли люди в офисы?

- Очень многие предприятия закрываются временно, если сотрудники не могут работать из дома. Большинство компаний, у которых была возможность перейти на удаленную работу, так и сделали. У нас в офисе работает, наверное, человек 100, и никого сейчас нет - днем заходишь в офис, он пустой.

- Насколько, на ваш взгляд, оправданы такие действия?

- С учетом скорости распространения вируса очень даже оправданы! Мы должны быть сознательными - даже не ради себя, ради других людей. Поскольку в разном возрасте эта болезнь переносится по-разному. Летальные исходы в основном у пожилых людей пенсионного и предпенсионного возраста. Даже если вы не боитесь заболеть, подумайте, что можете стать переносчиком и заразить пенсионеров, для которых это заболевание может стать смертельно опасным, с учетом того, что самое страшное осложнение коронавируса - пневмония, а она, в свою очередь, может перейти в отек легких, и человеку нужна вентиляция легких и подключение с ИВЛ.

Это дорогостоящий аппарат и он есть даже не в каждой больнице. Я осознаю, что если резко многим больным понадобится этот аппарат, то государство не сможет обеспечить аппаратами всех заболевших.

- Что думаете о позиции Беларуси по отношению к вирусу? У вас там остались родственники, есть за кого волноваться?

- В Беларуси у меня осталась вся родня - родители и сестра, я один здесь. Конечно, очень за них волнуюсь! Они сейчас устроили себе самоизоляцию - сидят дома. Родители могут себе это позволить, они уже на пенсии, а сестра взяла отпуск за свой счет, надолго ли - вот вопрос. Потом ей опять придется выходить на работу, на улицу, ездить в метро, контактировать с людьми, и я уже очень переживаю. Ведь в Беларуси делают вид, что проблемы не существует! Я смотрю, что случаи появляются, люди выкладывают фотографии, из больниц люди пишут, что у них коронавирус подтвержденный, а правительство из телевизора заявляет: все идем на работу, это в других странах все плохо, а у нас все хорошо! Не только я один волнуюсь - все знакомые белорусы, которые живут в США, переживают за страну и за близких.

- Как вы считаете, почему такая политика государства?

- Наверное боятся, что станут очевидными неэффективность системы здравоохранения и низкое обеспечение больниц. Люди ведь в больницы не каждый день ходят, им по телевизору рассказывают, что все в порядке, но это неправда. Персонала не хватает, многие больницы в таком состоянии, что если у вас не сильно критичная болезнь, вы бы сами отказались там находиться. Старые помещения, без ремонта и с плесенью на стенах. В том-то и дело, что Беларусь не готова к вирусу.

Опять же, смотрите: нет карантина в школах и университетах, это значит, что дети и студенты будут заражаться и заражать стариков! Я хотел бы донести информацию до населения моей родины, что болезнь на сегодняшний день уже распространилась по всему миру, и весь мир прилагает усилия, чтобы бороться с вирусом, весь мир, кроме России и Беларуси! Постарайтесь по возможности самоизолироваться, не пускайте детей в школы, требуйте дистанционного обучения, уговорите своих родителей посидеть дома - это очень важно.

- Может, и правда в Беларуси нет такой проблемы?

- К сожалению, этого не может быть. Когда соседние с Беларусью страны стали закрывать свои границы, в страну вернулось очень много людей, которые работали в Польше, например. Там много случаев заражения, а белорусы ездили все время туда-сюда. Мы знаем сейчас множество случаев подтвержденного коронавируса. Власти же замалчивают эту ситуацию, они не регистрируют людей, точное количество заболевших никто не знает, половине больных они пишут в карточках ОРЗ или, тем, кому хуже уже, - пневмония. Они не ставят диагноз «коронавирус».

- Что будет, как вы думаете, если в Беларуси все же грянет эта вспышка?

- Ресурсов у государства не хватит, чтобы бороться с этой проблемой. Я, честно говоря, не знаю, что делать в этой ситуации, как спасать родителей. Я просто хочу обратиться к белорусам - пожалуйста, будьте сознательнее. Посмотрите на Америку, здесь капитализм, здесь все находится в частных руках, и если бы была возможность не закрывать бизнесы, поверьте, в Америке бы их никто не закрыл! А так как компании сейчас добровольно закрываются, я понимаю, что основания для этого есть более чем серьезные! Компания Apple, например, закрыла все магазины по всему миру! А в Беларуси дезинформируют население, и рассказывают, что эта проблема отсутствует. И пока поймут, что от вируса уже не спрячешься и он нагрянул в их дома, смогут ли они его победить - это уже большой вопрос.