закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Пласидо Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус

4
  • 22.03.2020, 21:29
  • 1,646
Пласидо Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус
Пласидо Доминго

Испанский тенор проверку на коронавирус прошел после появления кашля и симптомов лихорадки.

79-летний испанский певец, тенор Пласидо Доминго сообщил 22 марта в Facebook, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию, пишет gordonua.com.

"Считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, коронавирус. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительным", – написал он.

Певец призвал людей быть предельно осторожными и следовать основным правилам для профилактики коронавируса.

"Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, поэтому мы надеемся, что очень скоро вернемся к нашей обычной повседневной жизни", – отметил Доминго.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Испании за последние сутки от коронавируса умерло 394 человека, общее количество летальных случаев в стране достигло 1720.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина