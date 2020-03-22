закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Ученые опубликовали данные об инкубационном периоде нового коронавируса

  • 22.03.2020, 21:40
  • 2,773
Ученые опубликовали данные об инкубационном периоде нового коронавируса

Появилась важная информация.

Средний инкубационный период для респираторного заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня. Об этом свидетельствует анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19.

Исследование опубликовали специалисты Школы общественного здоровья Блумберга университета Джонса Хопкинса, пишут naviny.by.

По их мнению, данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, говорит, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности.

«Проведенный анализ показывает, что у около 97,5 процентов людей с симптомами SARS-CoV-2 они проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», – говорится в докладе.

Органы здравоохранения в большинстве стран мира используют 14-дневный карантин или активный мониторинг в отношении людей, которые подвергаются высокому риску заражения при контактах с зараженными или поездках в регионы, серьезно пострадавшие от COVID-19.

«Рекомендации относительно 14-дневного активного мониторинга или карантина зараженных видятся нам разумными, даже несмотря на то, что в отдельных случаях инкубационный период заболевания превышает период действия карантина», – отметил Джастин Лесслер, один из авторов исследования.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина