Как минчанин после отдыха за границей прорывался в Беларусь 3 22.03.2020, 22:13

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Его семья преодолела непростой путь из Шри-Ланки через «закрытый» для белорусов аэропорт Внуково.

На днях Лукашенко критично высказался о белорусах, улетевших отдыхать за границу на фоне ситуации с пандемией: «Уехали, когда весь мир уже коронавирусом болел. Что же вы поперлись туда? А сейчас ломятся в двери посольств: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать». С редакцией «Онлайнера» связался минчанин Алексей, который только что вместе с женой и дочкой преодолел непростой путь со Шри-Ланки через «закрытый» для белорусов аэропорт Внуково. Читатель объяснил, почему он (как и многие другие белорусы) не отказался от тура, и рассказал, с какими трудностями столкнулся во время возвращения домой.

«Тур выбирали еще в январе, перед отлетом все было спокойно»

— Вот президент говорит и в комментариях часто пишут, что сами виноваты, зачем поперлись, да еще с детьми. Такие, мол, безответственные. Ну смотрите, как все было. Решения о таком отдыхе, как правило, не принимаются в последний момент и спонтанно. Тур на Шри-Ланку в пятизвездочный отель мы выбирали и оплачивали еще в январе, когда об этом коронавирусе практически ничего не было слышно. Вылет из Внуково был намечен на 4 марта. Когда начали появляться новости о распространении вируса, мы с женой принялись отслеживать ситуацию по числу заразившихся в разных странах. В Шри-Ланке все было чисто. Где-то за две недели до нашего вылета там появился первый случай. А потом этот пациент выздоровел. Ситуация в стране была абсолютно благоприятной и стабильной.

На тот момент Минздрав рекомендовал белорусам воздержаться от посещения северной Италии. Каких-либо заявлений относительно Шри-Ланки не было, и даже если бы я попросил туроператора отменить нашу поездку, то понес бы значительные убытки, ведь объективных и юридических оснований аннулировать тур не было.

— В Москву мы добрались на личном авто, оставили машину на стоянке во Внуково и улетели на Шри-Ланку. Отдых благополучно шел к своему завершению, когда 17 марта, за день до запланированного вылета в Москву, нам пришло сообщение от туроператора о том, что Россия закрыла свою границу и белорусов не будут пускать на наш рейс.

Напомним, транзит для белорусов через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово остается возможным при условии, что пассажиры не покинут транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако, как уточняют в Минтрансе, большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в аэропорт Внуково, из которого в настоящее время прямых рейсов в Минск нет.

— Мы уже начали думать о каких-то альтернативных рейсах с пересадками, но в час ночи с нами снова связался туроператор и сообщил, что на самолет до Внуково нас все-таки посадят, — продолжает рассказ Алексей. — Все вроде бы отлично. Вечером 18 марта мы прилетаем в Москву своим рейсом, идем на паспортный контроль — и ровненько там таможенники забирают у нас паспорта. Последующие четыре часа мы не получаем никакой информации относительно нашего «задержания». Мы — это не только моя семья. Белорусов тем рейсом прилетело 53 человека. И наши прибывали еще небольшими группами на протяжении суток.

— Все эти четыре часа, как оказалось позже, таможенники выясняли, почему авиаперевозчик вообще взял белорусов на борт. Потом пришли представители авиакомпании Azur Air, которая доставила нас во Внуково. Сказали, будут решать, что с нами делать. Звучало предложение отправить нас в Анталию и оттуда перебросить в другой московский аэропорт, откуда можно улететь в Минск.

Замечу, что пока наш вопрос решался, мы находились в транзитной зоне. Это место, где нет ни еды, ни условий для отдыха — вообще ничего. Документы не отдают, никуда не выпускают. В группе белорусов семь детей, младшему год и восемь месяцев…

«В три часа ночи позвонил консулу»

— В три часа ночи я раздобыл номер мобильного телефона белорусского консула в Москве. Разбудил его, видимо, но что поделаешь — полсотни белорусов застряли в аэропорту без элементарных условий для отдыха. Он был не в курсе. А откуда ему знать? В обязанности таможенников не входило информирование консульства. Консул занялся нашим вопросом. Позже нам сказали, что нас заберет борт из Беларуси. Там мы провели весь день и всю ночь, а в девять утра за нами прилетел чартер «Белавиа».

Группа разделилась на два лагеря. Одни возмущались тому, что нас вынудили оплатить недешевый перелет (многие планировали возвращаться из Москвы на маршрутках). А я считаю, что нам еще повезло.

Кстати, машина Алексея, на которой семья приехала из Минска во Внуково и собиралась возвращаться домой, так и осталась на платной стоянке аэропорта. Когда и как ее можно будет забрать — теперь совершенно неизвестно. Но это, по мнению читателя, проблема второстепенная. Главное, что вернулись домой.