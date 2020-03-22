закрыть
23 марта 2020, понедельник, 0:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Чехии количество больных коронавирусом превысило 1000 человек

  • 22.03.2020, 22:42
  • 1,194
В Чехии количество больных коронавирусом превысило 1000 человек

За последние сутки подтверждено 158 новых случаев.

Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По данным Министерства здравоохранения, шесть человек выздоровели, в стране не зафиксировано ни одного смертельного случая среди инфицированных.

В целом медицинские работники протестовали 15 584 человек по состоянию на субботу.

Сегодня ночью в Чехию из Китая прибыли два самолета с медицинским грузом, в котором среди прочего медицинские маски, защитные костюмы и оборудование. Часть груза доставил украинский самолет Ан-124 "Руслан".

Напомним, правительство Чехии одобрило запрет для граждан появляться на улице без защитной маски или респиратора - запрет начал действовать в полночь в ночь на четверг.

В Чехии действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Учебные заведения, рестораны и магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости, закрыты.

Людям разрешается только ходить на работу, к врачу и за покупками. Прогулки возможны, но только при условии отсутствия скоплений людей.

По состоянию на утро четверга в Чехии зафиксировано 572 случая заболевания коронавирусом.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина