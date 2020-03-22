Белоруска в Ирландии: Хозяин, у которого снимаем дом, написал, что за следующий месяц платить не надо 22.03.2020, 22:53

2,268

На День святого Патрика, главные праздник Ирландии, были пустые улицы.

По словам Анны, живущей в маленьком городке на юге Ирландии, в какой-то момент правительство было «просто в ярости» и перешло к решительным мерам, пишет «Брестская газета».

Карантин введен с 15 по 29 марта, но, скорее всего, продлится намного больше. Количество заболевших растет: раньше было каждый день 50-60 новых случаев. Закрыты все школы, культурные заведения, бары и пабы.

«Бары и пабы были закрыты не сразу, – рассказывает Анна. – Сначала были изданы правила: дистанцироваться социально, не ходить по публичным заведениям, но в один из дней появились фото, как самый известный бар в Дублине был полон ночью. После этого правительство сказало: мы все закрываем, потому что люди не воспринимают всерьез. В Ирландии сильная культура питья. Они даже устраивали «корона-вечеринки». Поскольку самое популярное пиво здесь тоже называется «Корона», то делали вечеринки с распитием этого пива в честь вируса, игнорируя все нормы. Такая вот здесь интересная ситуация».

Что касается бизнеса, в том числе туристического – здесь усиленного закрытия не было, все на свое усмотрение. Анна с мужем работают в отельном бизнесе, поэтому сейчас у них работы нет.

«На этой неделе я работала два дня. Многие отели и рестораны закрылись, наш отель не закрывается. Закрыли только часть. Видимо, хочет остаться на плаву. Не знаю, в чем цель иметь 12 гостей. Наверное, закроется, если станет еще хуже».

Выбирать приходится между сохранением бизнеса и осторожностью.

До субботы всем иностранцам дали возможность выехать из страны:

«Дальше, скорее всего, закроют границы».

Такого ограничения в передвижении, как в других странах, нет:

«Люди играют в гольф. Гуляют с детьми в парках. Парки, наоборот, открыты. Можно в лес ходить. Нет сильной паники».

Однако один момент показывает серьезность ситуации: на День святого Патрика, главный праздник Ирландии, который обычно отмечается всеобщим празднованием, не было ни одного парада:

«Все сидели дома. Ну, может быть, в Дублине кто-то вышел. Было очень странно за этим наблюдать – как будто обычный день».

Ирландия сильно ориентирована на социальную защиту. Банки объявили, что оплата по кредитам приостанавливается до трех месяцев. Скорее всего, арендная плата за квартиры тоже будет приостановлена.

«Наш хозяин, у которого мы снимаем дом, два дня назад написал, что, если мы не оплатили еще за следующий месяц, платить не надо. Поскольку для них все это может быть наказуемо. Как хозяин собственности ты не должен требовать оплаты в течение этого месяца и следующего.

Около 150 тысяч людей потеряли работу, у них просто нет дохода. Государство пообещало всем, кто заполнит определенную анкету для соцподдержки, выплачивать по 200 евро в неделю около шести недель. Но для этого ты должен находиться на официальной работе, но не иметь возможности работать, потому что карантин либо просто нет часов».

Опасность для Ирландии, в том, что медицинская система здесь плохо развита. Получить результаты анализов занимает до двух недель:

«Тесты на коронавирус, я надеюсь, быстрее. Но палат интенсивного лечения с аппаратами ИВЛ в стране очень мало, и абсолютно нереально всем помочь».

Анна считает, что в Китае пандемию смогли сдержать благодаря тому, что были приняты очень серьезные меры.