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В США за одни сутки выявлено более восьми тысяч случаев инфицирования

  • 23.03.2020, 8:02
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В США за одни сутки выявлено более восьми тысяч случаев инфицирования
Фото: REUTERS / Mike Segar

Умерли с начала эпидемии более 400 человек.

Рост количества инфицированных коронавирусом в США – за один день более 8 тысяч человек, это рекордный показатель. За то же время прибавилось число смертей от инфекции – 112. Общее число инфицированных в США на вторую половину дня 22 марта более 32 тысяч, это третье место в мире. Больше всего заражённых – в Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорнии. Умерли с начала эпидемии более 400 человек, сообщает "Радио Свобода".

В последние дни число выявленных инфицированных в США растёт на несколько тысяч за сутки. Это связано не только с распространением инфекции, но и с большим числом проведённых тестов. К настоящему моменту на коронавирус проверили около 200 тысяч американцев. Прошли тестирование и президент Дональд Трамп, и вице-президент Майк Пенс. Результат – негативный. Коронавирус был обнаружен у сенатора Рэнда Пола и двух конгрессменов.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома распространил заявление о признании штата Вашингтон зоной крупного бедствия. Дональд Трамп поручил оказать федеральную помощь штату, муниципалитетам и племенным властям в борьбе с коронавирусом.


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