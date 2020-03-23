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Цены на нефть обвалились cразу на 8%

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  • 23.03.2020, 8:24
  • 4,449
Цены на нефть обвалились cразу на 8%

Стоимость барреля опускалась даже до $25,25.

Мировые цены на нефть обвалились на 8%, свидетельствуют данные Investing.com, сообщает РБК.

Стоимость Brent, по данным на 01:18 по минскому времени, достигла $25,25 за баррель, снизившись на 7,78%. WTI на тот момент торговалась на уровне $21,55 за баррель, упав в цене на 8,92%.

На лондонской бирже ICE, стоимость барреля Brent упала до $25,18 (снижение на 7,14%) на 01:26 мск, а WTI — до $20,9 (минус 8,27%). Через несколько часов нефтяные котировки продемонстрировали рост. К 04:19, по данным ICE, цена Brent увеличилась до $26,27, а WTI - до $22,81.

На прошлой неделе цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $26. На минимуме к концу дня стоимость майских фьючерсов снизилась до $24,72, цена упала больше чем на 9% по сравнению с показателями на закрытии предыдущих торгов. Уже на следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%: Brent торговалась на уровне $26,42 за баррель, тогда как WTI стоила $24,72.


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