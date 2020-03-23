«Баста!»: Оставайтесь дома 4 23.03.2020, 8:41

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В Беларуси начался Народный карантин.

Доброе утро, друзья! Напоминаем, сегодня студенты ряда вузов Минска призвали не выходить на пары из-за пандемии Covid-2019. Инициативу поддержали лидеры оппозиции и общественные деятели, пишет Telegram-канал «Баста!»

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Напомним, накануне лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси.

В обращении говорится, что во время глобальной вспышки коронавируса (COVID-19), самой опасной пандемии 21 века, белорусские власти сделали все, чтобы в Беларуси распространение этой болезни приняло неконтролируемый характер, подвергая смертельной опасности жизни всех без исключения жителей нашей страны.

Правительство Беларуси продемонстрировало свою полную неспособность принять адекватные меры для того, чтобы противостоять стремительному распространению пандемии. Власти по привычке борются с народом, а не с пандемией, подвергая людей смертельной опасности.

«Проводить сегодня занятия в вузах и школах – это преступление. По всей Европе учебные заведения закрыты», — отметили лидеры белорусской оппозиции.

В этой ситуации общественные и политические деятели Беларуси призвали в период с 23 марта по 5 апреля ввести Народный карантин, включающий следующие меры:

- отказаться от участия в любых массовых мероприятиях;

- не отправлять детей в ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения;

- не посещать университеты, требовать от руководства учебных заведений введения дистанционного обучения;

- по возможности ограничить свои социальные контакты до минимума. Во многих странах оправданным во время карантина является выход из дома только в продуктовый магазин или аптеку.

- обеспечить самоизоляцию и выполнение санитарных правил, проводить тщательную дезинфекцию мест проживания, особенно общежитий.

Обращение с предложением ввести Народный карантин подписали:

Владимир Некляев, поэт, председатель движения «За государственность и независимость Беларуси»

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Степан Светлов (NEXTA), блогер

Павел Северинец, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии

Николай Статкевич, председатель партии «Народная грамада»

Геннадий Федынич, Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП)

Юрий Хащеватский, кинорежиссер