«Оставайтесь дома ради своей бабушки»: белорусские врачи поддержали мировой флешмоб

Только карантинные меры помогут остановить коронавирус.

17 марта ЕС на 30 дней закрыл внешние границы – из-за угрозы быстрого распространения коронавируса. В Европе карантин, а в Беларуси – нет. У нас прямо сейчас проводят чемпионат по футболу. Работают школы, детские сады, ТЦ – вообще все. Минздрав говорит, что в стране 76 случаев коронавируса, пишет kyky.org.

Чтобы поддержать и пациентов, и коллег главный врач 3-й городской детской больницы Максим Очеретний решил запустить в Беларуси флешмоб. Он опубликовал у себя в Facebook пост со своей фотографией в медицинском халате и подписью: «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома».

Пост Максима запостили себе многие белорусы. Люди репостят запись, подписывая ее, например, вот так: «Если главный врач, ранее – зав.реанимации детской инфекционки, говорит: «Будьте дома», я верю, что это важно». И вот так: «Максим Очеретний – один из самых честных и крутых врачей. И я на 100 процентов с ним согласна». А еще вот так: «Спасибо, что сказали это вслух!». Позитивных комментариев огромное количество.

Коллеги тоже начали поддерживать врача. Аналогичный пост заспостила себе сотрудница той же больницы Ирина Тарасюк.

Белорусские медики не первые, кто призывает людей сейчас оставаться дома, – пару дней назад врачи из Малайзии запустили в твиттере флешмоб #StayHome со слоганом «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня». Они фотографируются в халатах и медицинских масках с бумажками и просят местных жителей не покидать дома.

“We will work for you & country.”

Yours sincerely,

🇲🇾 Hospital staff — we could also be your husband, wife, children, siblings and neighbors.



So, Malaysians do your part & #StayAtHome. So we can save the critically ill.#KitaJagaKita pic.twitter.com/QbmVDV3Gx2 — Beni Rusani (@DrBeniRusani) March 19, 2020

Malaysians taking care of eachother is a beautiful sight to see. Let this crisis bring out the best in Malaysians, not the worst. Take care of eachother. #KitaJagaKita pic.twitter.com/yaxoQ1NOSi — Liew Chin Tong (@LiewChinTong) March 18, 2020

Hopping on the bandwagon! Just to keep our sad heart entertained. Hehe. We’re missing our families back home already so help us a little, will ya? 😉 Enjoy your quarantine/work from home times so this COVID season will end sooner than we think. Thank you! ❤️ #KitaJagaKita pic.twitter.com/xgtq6wCVDK — Tj ✨ (@traceeyjantom) March 18, 2020