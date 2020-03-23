Нефтяная война России и Саудовской Аравии: ставки поднимаются 14 23.03.2020, 9:04

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Издержки россияне заплатят из своего кошелька.

Президент России Владимир Путин не намерен первым идти на мировую с Саудовской Аравией, ступившей на тропу «нефтяной войны» после развала сделки ОПЕК+, пишет finanz.ru.

Хотя цена российской нефти Urals с 50 долларов падала ниже 20, российский рубль пережил рекордную с 2014 года девальвацию, а экономика РФ вместо «прорыва» к мировым темпам роста катится в рецессию и обнищание людей, Путин уверен в своей способности пережить кризис и «продержаться» дольше саудитов в войне на истощение, рассказали Bloomberg источники, знакомые с позицией Кремля.

Острая реакция Саудовской Аравии на провал переговоров ОПЕК+, где Россия шокировала министров оказом сокращать добычу нефти в ответ на эпидемию коронавируса, оказалась неожиданностью для российского руководства, говорят источники агентства.

Эр-Рияд объявил о планах на треть увеличить добычу (с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки), в 1,5 раза нарастить экспорт (до 10 млн баррелей в день), а также ввел беспрецедентные в истории скидки на свою нефть - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовские сорта конкурируют с российской Urals.

При падающем спросе, массовых ограничениях на авиаперелеты и остановке промышленности в США и Европе, Саудовская Аравия выливает рынок миллионы баррелей, продавая сорт Arab Light в Европе на 10,25 доллара дешевле Brent. Ничего подобного нефтяной рынок не видел ни разу в истории, констатирует аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

По оценке Goldman Sachs, избыток поставок достигает 6-8 млн баррелей в сутки. IHS Markit видит 10 млн «лишних» баррелей в день, Mizuho - в 14 млн. Цель Саудовской Аравии - потеснить Россию на ключевом для нее, европейском рынке, говорит Сен.

У нефтетрейдеров, торгующих Urals, уже возникают проблемы: на прошлой неделе Trafigura, Glencore, Shell и Total не смогли найти ни одного покупателя на российскую нефть по цене Brent минус 3,3-3,8 доллара. На рынке Северо-Западной Европы котировки Urals падали до 18-летнего минимума в 18,67 доллара за бочку.

В Кремле считают действия саудитов «шантажом» и уверены, что смогут продержать дольше ближневосточных конкурентов, говорит источник Bloomberg. Путин не из тех, кто сдается, даже если приходится терпеть большие финансовые потери, говорит другой.

С нефтью по 20 экономика теряет по 6 млрд долларов ежемесячно относительно базовой цены бюджета (42,4 доллара), оценивает стратег ITI Capital Искандер Луцкой. По итогам года Минфин недоберет 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, говорил на прошлой неделе глава ведомства Антон Силуанов.

Согласно бюджетному прогнозу Минфина, при нефти по 20 долларов за баррель выпадающие доходы бюджета составят 3,4% ВВП в год. Это позволит в течение трех лет сводить концы с концами за счет Фонда национального благосостояния размером 10,5% ВВП. Нефть по 15 существенно ухудшает ситуацию: бюджет теряет 4,4% ВВП в год, ФНБ почти полностью проедается за два года.

Расчет Москвы состоит в том, что бюджет Саудовской Аравии куда более зависим от цены на нефть. Для его балансировки нужно 75-83 доллара за баррель, указывает Луцко. Но отдельно нефтяная отрасль королевства на порядок эффективнее: себестоимость саудовской нефти заметно ниже российской - это 17 долларов за баррель по новым проектам и 10 долларов для поддержки текущих. России же нужно 25 долларов за бочку, чтобы поддерживать добычу, и 42-44 доллара - чтобы запускать новые проекты, указывает Луцко.

От низких цен «страдают сланцевые компании США», объяснил позицию Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Именно попыткой обанкротить сланец, одновременно отомстив за санкции против Nord Stream 2, объясняется рынок решение России разорвать нефтяной союз с Эр-Риядом, рассказывали источники Bloomberg в начале марта.

Склеить разбитую чашку уже, скорее всего, невозможно. «Вряд ли Саудовская Аравия пойдет на попятную, - говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. - Для них это будет означать потерю лица».

Оплатить амбиции лидеров, как обычно, из своего кошелька придется российским гражданам, предупреждает основатель Movchans Group Андрей Мовчан: обвал рубля транслируется в удорожание потребительских корзин, потому что в отечественном производстве велика доля импорта.

«Поскольку это сопровождается существенным сокращением доходов бюджета, не стоит ждать компенсационных выплат или повышений зарплат бюджетников; напротив, скорее всего ответом государства будет дальнейшее ужесточение налоговой политики. Наполнение бюджета считается в Кремле главной и практически единственной задачей внутренней экономической политики», - напоминает Мовчан.

Вместо 3-процентного роста российская экономика получит почти 3-процентное падение, прогнозирует главный экономист БКС Владимир Тихимиров: во втором-четвертом квартале спад ВВП будет достигать 3-5%, реальные доходы населения рухнут на 5-7%, отток капитала достигнет 110 млрд долларов.

Если рынок цены на нефть останутся около 20-25 долларов за баррель в течение года, курс доллара улетит в диапазон 90-115 рублей, прогнозирует Райффайзенбанк.

Главной проблемой станет дефицит валюты: по объему экспортных доходов Россия вернется в 2005 год - 240 млрд долларов (против 415 млрд в прошлом году).

Граждане и бизнес окажутся отрезаны от возможности закупать зарубежные товары: объемы импорта упадут на 28%, до 177 млрд долларов, минимума с 2006 года, прогнозировал в прошлом году ЦБ.