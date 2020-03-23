Россия сняла запрет на въезд для белорусов 17 23.03.2020, 9:10

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(обновлено) Решение о закрытии границ не распространяется на страны СНГ.

Ограничения на въезд в Россию, введенное 18 марта, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписало Правительство РФ, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Россия закрыла границу 18 марта. Решение было принято «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».

В российском правительстве заявили, что решение в отношении Беларуси принято в связи с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом.