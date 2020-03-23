Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде в Токио 23.03.2020, 9:22

Они призвали МОК перенести соревнования.

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады отказались от участия в летних Играх 2020 гогда в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и олимпийский комитет Австралии, сообщает "Радио Свобода".

Канада призвала Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение летней Олимпиады на один год. "Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт", – отмечается в сообщении канадского олимпийского комитета. Австралийский комитет заявил, что спортсмены будут готовится к Играм летом 2021 года, а не 2020-го.

С просьбой перенести Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Норвегия и Бразилия.

На днях глава МОК Томас Бах распространил письмо, в котором объявил, что решение о возможном переносе летней Олимпиады будет принято в течение четырех ближайших недель.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая 23 марта в парламенте страны, не исключил переноса сроков проведения Олимпиады. Однако он, как и МОК, не рассматривает возможность отмены Игр.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.