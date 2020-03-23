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Народный карантин
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Три полезных сока, которые укрепят иммунитет

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  • 23.03.2020, 9:26
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Три полезных сока, которые укрепят иммунитет

Как поддержать свой организм на карантине.

В период межсезонья обостряются заболевания. Да и вспышка коронавируса не позволяет расслабляться. Поэтому очень важно поддерживать свой организм, пишет «Брестская газета».

Куркума, мандарины и морковь

Такое необычное сочетание – убойный коктейль. Куркума – специя, обладающая мощным противовоспалительным эффектом. Мандарины, как и все цитрусовые богаты витамином С. А в скромной морковке полно бета-каротина, полезного для дыхательных путей и кишечника, пишет

Яблочный уксус, имбирь и мед

Яблочный уксус известен целым рядом полезных свойств, в том числе противомикробным эффектом. Добавьте небольшое его количество в стакан воды. Подсластите чайной ложкой меда и сдобрите щепоткой молотого имбиря. Он известен своими противовоспалительными эффектами и остротой.

Зимний бустер

Хотите получить максимум витаминов в стакане сока? Тогда смешайте между собой разные цитрусовые. Например, апельсины, лимоны и лаймы. Грейпфрут поможет оттенить этот коктейль приятной горчинкой.


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