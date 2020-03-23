Переждать пандемию коронавируса: как белорусам перенести работу домой 23.03.2020, 9:36

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Это реально поможет избежать инфицирования.

Во время стремительного распространения пандемии коронавируса в стране, многие задумываются о том, как обезопасить себя и своих близких от болезни. Офисная работа таит в себе опасность заражения, потому что мы находимся в коллективе, а скопление людей способствует распространению инфекции. Белорусы, несмотря на бездействие властей, также стараются защитить здоровье близки и родных. В стране с сегодняшнего дня действует Народный карантин.

Myfin.by собрал основные способы переноса работы на дом, установленные законодательством.

Взять больничный

Взять больничный сейчас несложно, если есть какие-либо признаки простудного заболевания: температура, кашель, насморк и тд. Врачи в поликлиниках сильно загружены, поэтому больничный зачастую выписывают не на 3 дня, а сразу на 5. Однако при отсутствии проблем со здоровьем, этот вариант не пройдет. При осмотре пациента врач устанавливает основания для выдачи больничного – это должна быть болезнь или травма.

В соответствии с п. 3.1. Инструкции о порядке выдачи и оформления листков временной нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности больничные листы выдаются лицам, работающим или осуществляющим иной вид деятельности, на которых распространяется государственное социальное страхование, а также обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Переход на надомную работу – решение нанимателя

Другой вариант – перейти на надомную работу. Но и тут есть свои особенности. Согласно ст. 304 Трудового кодекса под работой на дому понимается работа, которую работник-надомник выполняет по месту его жительства или в других помещениях по его выбору вне помещений нанимателя.

Ст. 32 Трудового кодекса устанавливает, что в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами наниматель имеет право изменить существенные условия труда работника при продолжении им работы по той же квалификации, должности служащего (профессии рабочего), определенным в трудовом договоре. Эпидемия коронавируса вполне подходит под такие причины.

Однако тут должно работать обоюдное желание нанимателя и работника. Так как данный переход будет изменением существенных условий труда, значит придется составлять дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием даты перехода на удаленку и ее сроков.

Взять отпуск – основной, вынужденный или за свой счет

Не всегда имеется возможность уйти в плановый отпуск. Но есть и другие варианты отпусков, предусмотренные трудовым законодательством.

В соответствии со ст. 190 Трудового кодекса по семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, написания учебников и по другим уважительным причинам, работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен в течение календарного года отпуск без сохранения заработной платы не более 30 календарных дней.

Таким образом, написав заявление работодателю, можно уйти в отпуск за свой счет. Напомним, что продолжительность такого отпуска не должна превышать 30 календарных дней. При временной нетрудоспособности работника в период отпуска он может быть продлен.

Согласно ст. 191 Трудового кодекса при необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии другой работы, на которую необходимо временно перевести работника в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии, наниматель вправе с письменного согласия работника (работников) предоставить ему (им) отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением.

Таким образом, в случае объективных причин и в соответствии с заключением врача наниматель вправе отправить работников в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы или с частичным сохранением заработной платы.