В Нидерландах появится самый большой в Европе район без автомобилей 23.03.2020, 9:59

Его построят в Утрехте.

К 2024 году в Утрехте (Нидерланды) появится целый район без автомобильных дорог, пишет «Европульс».

Район Мерведе (Merwede) займет площадь в 24 гектара в центре города, сейчас на этом месте расположен бизнес-центр. Планируется, что в новом районе будут жить 12 тысяч человек и вместе со своими гостями свободно парковать там 20 тысяч велосипедов.

Для автомобилей, в первую очередь технических служб, вглубь района будут проложены 4 тупиковых дороги примерно по 60 метров длиной. Автовладельцы тоже смогут жить в новом районе, но места на подземной парковке будут ограничены (предусмотрено всего 1,8 тысяч мест), а попасть в нее можно будет только с периметра района.

Помимо жилых домов в новом районе появятся детские сады, медицинские центры, школа и спортивный центр, а также магазины и небольшое офисное пространство. Первые здания планируют построить к 2022 году.

Утрехт входит в десятку «велосипедных» городов мира и претендует на негласное звание «велосипедной столицы» Европы. В прошлом году в Утрехте закончилось строительство самой большой в мире велопарковки — это «перехватывающая» парковка у главного железнодорожного вокзала, которая вмещает 12,5 тысяч велосипедов.