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Где в Беларуси появились ловушки для автомобилистов

  • 23.03.2020, 10:40
Где в Беларуси появились ловушки для автомобилистов

Радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах.

Так, в частности, на территории столичного региона появятся мобильные датчики контроля скорости (радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь), пишет сайт naviny.by. Вплоть по 12 апреля они будут находиться в следующих местах:

• трасса М4 Минск — Могилев;

• дорога Р43 Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.

• дорога Р23 Минск — Микашевичи.

По информации УГАИ Гродненской области, по 25 марта «сюрприз» для водителей будет находиться в Лиде на проспекте Победы.

Постоянный радар установлен и в столице. По 5 апреля фиксатор скорости находится в районе проспекта Независимости, 99.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

• от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

• от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

• свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

• свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

• от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

• от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

• от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

• свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».


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