«Белпочта» предложила получать пенсии и оплачивать ЖКУ на дому 15 23.03.2020, 10:54

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Иллюстрационное фото tut.by

Расплатиться можно будет сразу у почтальона.

«Белпочта» предлагает пенсионерам на дому получать пенсии и оплачивать коммунальные платежи. Это делали для дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и тех, у кого хронические заболевания, пишет tut.by.

Чтобы получить пенсию на дому, нужно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсий и пособий.

Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому вы можете осуществить оплату коммунальных платежей.