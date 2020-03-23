К бою готовы? 2 Антон Орехъ

23.03.2020, 10:57

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Антон Орехъ

Россией руководит человек, который имеет смутное представление об интернете.

Легко утешить себя тем, что к пандемии коронавируса не был готов никто. Можно порассуждать и о хрупкости мира.

В самом деле, представьте: в каком-то далеком Ухане, про который мы знать ничего не знали — и не узнали бы, наверное, никогда — какой-то гражданин пошел на рынок животных и продуктов и съел там какую-нибудь шаурму или что-то в этом роде. И все. Просто пообедал мужик. У которого даже имени нет — за тысячи километров от нас, у черта на куличках.

Это почти бабочка из рассказа Брэдбери. Одна шаурма поставила вверх ногами весь мир, убила тысячи людей, обнулила миллиарды долларов.

В общем, почва для восклицаний и философствования богатая. Но нам же надо как-то тут жить. И сейчас становится понятно, что мы готовились не к той войне. Это не сюрприз. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Но особенность наших генералов в том, что они готовятся даже не к прошедшей войне, а к воображаемой.

Лейтмотив непреклонных выступлений Путина: пусть только попробуют на нас напасть! Мы готовы! Мы отразим! Мы спуску не дадим! Кто попробует-то? С кем биться мы собираемся? С Америкой? С НАТО? С кем?! Горькая для кремлевских мечтателей правда заключается в том, что никто не собирался и не собирается воевать с Россией. И вряд ли соберется. Но наша страна кладет все силы и ресурсы на подготовку к отражению агрессии, которой не будет. Это не значит, что нам не нужна современная, хорошо вооруженная армия. Но еще больше нам нужен здравый смысл и понимание разумных приоритетов.

Люди каждый день рождаются, умирают, болеют, лечатся. Вот это реальность. Это то, что происходит с нами каждый день. Это то, что действительно каждого касается. Но разве медицина является приоритетом для нашего государства? Даже в Москве идут игрища с укрупнением, слиянием, оптимизацией. Не от большого богатства делаются такие вещи.

Не стану тут говорить банальности про нехватку оборудования и квалифицированных кадров, которая тем жутче, чем дальше ты отъезжаешь от Москвы. Но вот пришел коронавирус, и выясняется, что тесты на него можно адекватно провести только в одной лаборатории на всю Россию. Понятно, что ты не сможешь так определить масштабы беды, даже если лаборатория будет работать круглые сутки. Можно развернуть еще три-четыре центра или какие-то мобильные базы, но на сто процентов очевидно, что останутся тысячи населенных пунктов, где ни при каких условиях тесты будет сдать невозможно!

Говорят, тест на вирус — это дорого. Так потому и дорого, что выбора нет. Для значительной части нашего населения не доступны не то, что платные, а самые элементарные медицинские услуги!

В России беда с диагностикой и реабилитацией. Разрезать и зашить еще могут. «Золотых рук» у наших докторов хватает. Но надо же еще знать, что резать! И если беда с диагностикой, то как мы отличим просто вирус от коронавируса? А после того, как пациента разрезали, надо его на ноги поставить. Ведь цель не в том, чтобы прооперировать, а чтобы вернуть, насколько возможно, к полноценной жизни.

Нас спасают сейчас не столько административные и полицейские меры. И даже не мытье рук и удаленка. Нас спасает недоразвитость страны. В которой подавляющее большинство не может позволить себе поездки в Китай или Европу. Большинство вообще никуда не ездит за пределы своей малой родины. Поэтому вирус не сможет распространятся у нас с такой же скоростью, с какой, например, в Италии. Но я не уверен, что нам надо благодарить недоразвитость за то, что мы пока живы и здоровы.

А как в российских реалиях переводить людей на удаленку, если цифровые коммуникации и технологии связи развиты опять же, в основном в крупных городах? А остальная страна работает примерно так, как работала еще в прошлом веке — аналогово. У нас много чисто ручного труда, который дома не выполнишь.

Нами руководит президент, который на двадцатом году 21 века имеет смутное представление об интернете, видя в нем скорее источник опасности и беспокойства.

Но сейчас сложилась парадоксальная ситуация. На днях КС утвердил и признал Обнуление. Дума — хором голосует за, Совет Федерации, и региональные собрания — все за. Конституционный суд берет под козырек по стойке смирно и даже не ленится сочинить 52 страницы в обоснование своего позора. А народ закупает гречку и туалетную бумагу. Вот и получается, что планам Путина может помешать не общество, а вирус, который это общество в буквальном смысле поразил!

Но есть и другая сторона этой странной медали. Мы будем сидеть дома, мы не сможем ни против чего протестовать. За нами будут следить, чтоб мы не сбежали из самоизоляции. И грозят уголовной ответственностью за побег из карантина. Выходит, что вирус послужит строительству узаконенного полицейского государства, и мы на это добровольно согласимся.

Мы отдали себя во власть стихии и предоставили свою судьбу случаю. Это тоже диагноз. Дай бог с ним выжить.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»