Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых cамоизолироваться 1 23.03.2020, 11:15

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости.

Режим самоизоляции в столице России продлится до 14 апреля. За его ответственное соблюдение пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, пишет РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. Так, в столице и Подмосковье обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля всех жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). В случае с Москвой Собянин предложил по возможности уехать на дачу, учитывая, что по прогнозу погода в ближайшие выходные будет теплой.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — отметил в своем обращении мэр. По его словам, обязательство соблюдать домашний режим для пожилых людей не касается лишь руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». В ином случае работодатели должны предоставить пожилым или страдающим хроническими заболеваниями режим удаленной работы, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить их на больничный.