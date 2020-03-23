В Беларуси появились новые деньги 19 23.03.2020, 11:18

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Банкноты 2020 года выпуска изготовлены в России.

С 23 марта Национальный банк Беларуси выпустил обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br 20 и Br 50.

Защитный комплекс обновленных банкнот Br 20 и Br 50 усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для Br 50 также за счет изображения с эффектом изменения цветов.

В дизайне банкнот исключены реквизит «Председатель Правления» и факсимиле подписи, обновлен внешний вид архитектурных сооружений на краях банкнот и указаны их названия, а вместо «2009» показан год выпуска в обращение – «2020». Надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте Br 50 заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены в России.