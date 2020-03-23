закрыть
23 марта 2020, понедельник, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Беларуси появились новые деньги

19
  • 23.03.2020, 11:18
  • 5,973
В Беларуси появились новые деньги

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены в России.

С 23 марта Национальный банк Беларуси выпустил обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br 20 и Br 50.

Защитный комплекс обновленных банкнот Br 20 и Br 50 усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для Br 50 также за счет изображения с эффектом изменения цветов.

В дизайне банкнот исключены реквизит «Председатель Правления» и факсимиле подписи, обновлен внешний вид архитектурных сооружений на краях банкнот и указаны их названия, а вместо «2009» показан год выпуска в обращение – «2020». Надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте Br 50 заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены в России.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина