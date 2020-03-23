Количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось до 634 2 23.03.2020, 11:26

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Вирус в Польше уже унес жизни семи человек.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о семи новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Положительные тесты подтвердили болезнь у трех человек из Опольского воеводства, двух человек из Люблинского воеводства и по одном из Подляского и Подкарпатского воеводств, передает «Радио Польша».

В общей сложности количество зараженных коронавирусом в Польше достигло отметки в 634 человека. К этому времени новый патоген унес жизни 7 человек.