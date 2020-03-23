«Только тронулся автобус — заблокировали валидаторы» 20 23.03.2020, 11:32

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Минчанка не успела пробить проездной и получила штраф.

Кажется, инициатива «Минсктранса» «пробить билет за 15 секунд» хоть официально отменена, но действует на практике, пишет onliner.by. В конце февраля минчанка Галина не успела приложить проездной к валидатору, как контролеры поспешили выписать ей штраф. Имеют ли они на это право?

Дело было так. Примерно в 6:40 утра Галина в спешке влетела в заднюю дверь автобуса №18 на остановке «Куйбышева».

— У меня в руках был большой мешок — везла передачу для дочки в больницу. Слава богу, успела заскочить. Контролеры зашли, и, как только тронулся автобус, они «клац» — и заблокировали валидаторы. Я прошла в салон, поставила свой мешок. У меня два проездных: один (безлимитный) на троллейбус — с ним я езжу на работу, а второй — на количество поездок для непредвиденных передвижений. И я искала нужный, — рассказывает минчанка.

После этого к Галине подошли контролеры со словами: «У вас не оплачен проезд». На возражения женщины, что она только вбежала в автобус и не успела приложить проездной, сказали: «Мы вас не видели».

— Я и отвечаю: «Конечно, вы меня не видели, ведь я заскочила в автобус в последние секунды!» Контролер спросил, какой у меня проездной. Как только сказала, что на количество поездок, мужчина перестал меня слушать — будто красная тряпка перед глазами, — говорит женщина.

В итоге Галина решила, что спорить бесполезно, и заплатила штраф — 13 рублей. По словам женщины, подобная ситуация в ее жизни произошла во второй раз. Как-то раньше минчанка забежала в заднюю дверь трамвая и шла с деньгами к водителю, чтобы купить талон. Контролеров это не устроило, заплатила штраф.

«Минсктранс»: контролеры позволяют пассажирам, которые вошли вместе с ними, подтвердить оплату проезда

«Данными базы автоматизированной системы оплаты и контроля проезда установлено, что 27.02.2020 г. в 6:40 в автобусе маршрута №18 на остановочном пункте „Куйбышева“ контрольные проверки не осуществлялись. Аудиовидеозаписями с персональных устройств регистрации информации „Дозор 77“ (далее — ПBP) контролирующих лиц, осуществлявших проверки оплаты проезда на вышеуказанном участке, изложенная в обращении ситуация не усматривается. Для всестороннего и объективного разбора необходимы более точные сведения (фамилия, имя, отчество заявителя, фамилия (индивидуальный номер) контролера, регистрационный знак транспортного средства)», — сообщил «Минсктранс».

Также на предприятии ответили, что контролеры в соответствии с локальной инструкцией «Минсктранса» позволяют пассажирам, которые вошли вместе с ними, подтвердить оплату — после этого блокируют компостеры и валидаторы проверяют оплату.

«В соответствии с пунктом 224 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №972 (далее — Правила), пассажир обязан своевременно приобретать проездной документ и в полном объеме оплачивать проезд у водителя, в кассе продажи проездных документов или других местах — до начала поездки. При выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в автобусе, оборудованном автоматизированной системой оплаты и контроля оплаты проезда, для подтверждения оплаты проезда при посадке в автобус пассажир обязан приложить электронный билет многоразового пользования к валидатору, а при выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в автобусе, оборудованном компостерами, для подтверждения оплаты проезда при посадке в автобус пассажир обязан отметить посредством компостера билет на одну поездку», — напомнили в «Минсктрансе».

Если человек не согласен заплатить штраф, на него составляют протокол об административном правонарушении — позже его можно обжаловать.

«Во избежание повторения описанной в обращении ситуации предприятие рекомендует пассажирам заранее готовить проездные документы для своевременного совершения оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в соответствии с вышеназванными Правилами», — ответили на предприятии.