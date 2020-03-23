Очередное бесстыдство 8 Виктор Шендерович

23.03.2020, 11:56

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Виктор Шендерович

Как российская власть использует Пушкина.

Из книги «ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ»

ПРИКЛАДНАЯ ПУШКИНИСТИКА

Осенью 2003 года по всей России появились предвыборные плакаты с сентенцией огромной глубины: «Пробуждение РОССИИ, ее движение к ЕДИНСТВУ — неужели в этом не вся ее история?».

И подписано: Пушкин, из письма к Чаадаеву…

Задумчивое пушкинское лицо над цитатой не оставляло сомнений: именно Грызлов и Пехтин, лидеры партии «Единство», и грезились поэту как светлое будущее России.

Растроганный прозорливостью гения, я полез в любимый десятый пушкинский том, в письма. Но вышел облом: ничего такого Пушкин Чаадаеву, оказывается, не писал!

А писал он вот что: «Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется) <...> — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?».

Говоря о «пробуждении», Пушкин, оказывается, имел в виду пробуждение от татарского ига (привет члену политсовета Шаймиеву). И не делал пошлых умозаключений о том, в чем заключается история России, а, вступаясь за нее перед другом-философом, утверждал, что история эта у нас — есть!

Но какая разница, что имел в виду Пушкин, когда на носу выборы, в моче — революционная целесообразность, и моча все время ударяет в голову?

«Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние…» — как писал Александр Сергеевич Петру Яковлевичу в том самом письме.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»