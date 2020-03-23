закрыть
23 марта 2020, понедельник, 14:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Очередное бесстыдство

8
  • Виктор Шендерович
  • 23.03.2020, 11:56
  • 5,657
Очередное бесстыдство
Виктор Шендерович

Как российская власть использует Пушкина.

Из книги «ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ»

ПРИКЛАДНАЯ ПУШКИНИСТИКА

Осенью 2003 года по всей России появились предвыборные плакаты с сентенцией огромной глубины: «Пробуждение РОССИИ, ее движение к ЕДИНСТВУ — неужели в этом не вся ее история?».

И подписано: Пушкин, из письма к Чаадаеву…

Задумчивое пушкинское лицо над цитатой не оставляло сомнений: именно Грызлов и Пехтин, лидеры партии «Единство», и грезились поэту как светлое будущее России.

Растроганный прозорливостью гения, я полез в любимый десятый пушкинский том, в письма. Но вышел облом: ничего такого Пушкин Чаадаеву, оказывается, не писал!

А писал он вот что: «Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется) <...> — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?».

Говоря о «пробуждении», Пушкин, оказывается, имел в виду пробуждение от татарского ига (привет члену политсовета Шаймиеву). И не делал пошлых умозаключений о том, в чем заключается история России, а, вступаясь за нее перед другом-философом, утверждал, что история эта у нас — есть!

Но какая разница, что имел в виду Пушкин, когда на носу выборы, в моче — революционная целесообразность, и моча все время ударяет в голову?

«Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние…» — как писал Александр Сергеевич Петру Яковлевичу в том самом письме.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина