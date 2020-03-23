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Народный карантин
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Алесь Круткин: Студенты и школьники, оставайтесь дома

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  • 23.03.2020, 11:52
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Алесь Круткин: Студенты и школьники, оставайтесь дома
Алесь Круткин

Надо мыслить логически.

Видеоблогер и активист «Европейской Беларуси» Алесь Круткин опубликовал видеообращение к белорусам в связи с началом Народного карантина, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Студенты Минского государственного лингвистического университета перестали выходить на занятия. Не сразу – сначала они собрали сотни подписей под петицией с требованием о введении карантина из-за пандемии коронавируса. Руководство вуза их проигнорировало. Тогда студенты сами решили объявить карантин и остаться дома – чтобы защитить себя и своих близких.

Молодые люди которые регулярно общаются с иностранцами и знают языки еще с советских времен славились передовыми взглядами. Иняз, вы молодцы!

Карантин должен быть массовым. Школьники, студенты - это не только наше будущее, но и одна из наиболее уязвимых для распространения заражения группа населения. Ведь молодые люди много путешествуют, общаются. Не зря первые случаи коронавируса в Беларуси были зафиксированы в БНТУ и БГУ.

Поддержите инициативу студентов МГЛУ. Поддержите ответственных политиков, врачей, общественных деятелей, которые ежедневно говорят о необходимости введения карантина. Сейчас крайне опасно появляться в местах массового скопления людей. Не ходите в гости к своим пожилым родителям, любимым бабушкам и дедушкам. Их жизнь находиться под угрозой. Но не нужно думать, что молодые люди – в безопасности. Мы все под угрозой. Учитывая молчание властей, эта угроза возрастает во много раз.

Студенты и преподователи! Вы имеете или получаете высшее образование. Оно подразумевает не только наличие знаний, но и умение свободно, креативно, а самое главное логически, мыслить! Здравый смысл сейчас подсказывает следующее: нужен полный карантин! Сидите дома и требуйте дистанционного обучения в эти тревожные дни!

С 23 марта никто не обязан ходить на пары! Карпенко прячется уже второй месяц. Его жизни, в отличие от нашей, ничего не угрожает. Лукашенко сдает анализы дважды в день, проверяют всех, с кем он общается.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Банальные и циничные слова. Но сейчас в роли утопающих все мы, весь белорусский народ. Наше спасение - наше дело.

Народный карантин – с 23 марта.


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