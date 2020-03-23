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Более 200 иранцев скончались в попытке защититься от коронавируса по совету Лукашенко

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  • 23.03.2020, 12:03
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Более 200 иранцев скончались в попытке защититься от коронавируса по совету Лукашенко
Фото: EPA

Среди жертв — ребенок.

Такая смертность от "лечения" алкоголем зафиксирована в течение последних недель. Среди жертв - ребенок, которого пытались "обезопасить" родители, пишет korrespondent.net.

В Иране в течение нескольких недель скончались более 200 человек, которые употребляли алкоголь "для профилактики" коронавируса. Об этом сообщает Al Arabiya в понедельник, 23 марта.

"Более 200 человек умерли в Иране в течение последних недель в результате отравления алкоголем, надеясь, что он предотвращает коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении.

Алкоголь в Иране запрещен с 1979 года. Из-за ложных представлений о его свойствах страдают даже дети.

В частности, ребенок потерял зрение и впал в кому после того, как родные дали ему какой-то алкогольный напиток, чтобы "обезопасить" от заражения коронавируса. Издание не уточняет возраст ребенка.

Напомним, Лукашенко предлагал лечиться от коронавируса водкой.


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