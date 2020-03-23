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До -14°С ожидается в Беларуси 24 марта

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  • 23.03.2020, 12:14
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До -14°С ожидается в Беларуси 24 марта

Во вторник будет малооблачно и без осадков.

До 14 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, местами - минус 12-14. Днем будет 2-8 градусов тепла.


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