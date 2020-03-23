До -14°С ожидается в Беларуси 24 марта 4 23.03.2020, 12:14

4,455

Во вторник будет малооблачно и без осадков.

До 14 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, местами - минус 12-14. Днем будет 2-8 градусов тепла.