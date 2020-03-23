Hubble снял «звездную колыбель» в туманности Тарантул 1 23.03.2020, 12:23

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Ее края простираются на тысячу световых лет.

Телескоп Hubble сделал яркий снимок «звездной колыбели» на окраинах туманности Тарантул. Фото появилось на официальном сайте Европейского космического агентства, пишет korrespondent.net.

Туманность Тарантул находится в 160 тысячах световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Она получила название из-за неоднородных краев, напоминающих лапы паука.

Ранее галактика пережила столкновение с одной из «соседок», что запустило активные процессы звездообразования. В частности в центре туманности Тарантул есть область под названием LHA 120-N 150, которую и снял Hubble.

Туманность является облаком газа и пыли и молодыми звездами, окружающего его. Ученые отмечают, что это идеальные объекты для изучения процессов звездообразования.

Ранее в NASA креативно починили аппарат на Марсе. Также была найдена невозможная планета за пределами галактики.