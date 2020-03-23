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В Германии зятя премьера РФ подозревают в отмывании денег

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  • 23.03.2020, 12:31
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В Германии зятя премьера РФ подозревают в отмывании денег
Александр Удодов

Идет следствие.

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пересказывают «Открытые медиа».

Расследование в отношении Удодова было начато в 2013 году и продолжается до сих пор. Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через немецкую компанию VG Cargo, с которой связаны фирмы Удодова, зарегистрированные в Швейцарии, прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков (88 млн долларов или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года). Какой статус имеет Удодов в деле, не уточняется.

Также отмечено, что в Швейцарии Удодова подозревали в отмывании криминальных денег. История началась ещё в 2007 году. Связанные с Удодовым компании купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков (32,8 млн долларов или 806 млн рублей по курсу на 1 января 2008 года) и отель в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера, за 4 млн франков (3,6 млн долларов и 87 млн рублей). Удодов собирался вложить в гостиницу еще 45 млн франков, превратив ее в современный конгресс-отель. Однако это предприятие не задалось. Несколько лет компания Удодова не приступала к работам, а в начале 2012 года на телеканале Rundschau (входит в швейцарский национальный медиахолдинг SRF) появился сюжет о предположительно криминальных деньгах русского бизнесмена. После этого началось официальное расследование. Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло 330 млн долларов сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчеркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа. Затем Удодов продал оба здания — и вскоре прокуратура прекратила уголовное дело.


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