Арсений Дедок: Берем пример с наших европейских сверстников 23.03.2020, 12:34

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Арсений Дедок

Cтуденты присоединяются к Народному карантину.

Молодежный лидер Арсений Дедок обратился к своим сверстникам, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Пандемия коронавируса не утихает. Студенты ряда минских вузов предложили с сегодняшнего дня начать Народный карантин – не выходить на занятия, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих близких. Это ответ на бездействие властей. Думаю, надо было уже давно объявить карантин - как минимум в учреждениях образования. Эту идею поддержали ряд политиков, общественных деятелей, известных медиков.

Я, как и многие студенты БГУ, поддержали это предложение. Берем пример с наших европейских сверстников, с европейской молодежи Остаемся дома, берегите своих близких, особенно людей пожилого возраста. Читаем, учимся, общаемся – современные технологии позволяют делать это онлайн.

Любое проявление самоорганизации и солидарности объединяет людей. А белорусам это сейчас очень нужно. Поддерживайте различные инициативы по самоорганизации, помощи другим в условиях пандемии. Меньше смотрите БТ и помните: весна все равно наступит!