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Народный карантин
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В Украине помогут тем, кто потерял работу из-за коронавируса

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  • 23.03.2020, 13:03
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В Украине помогут тем, кто потерял работу из-за коронавируса

Ранее депутаты ввели ряд льгот для бизнеса.

Кабинет министров Украины работает над программами поддержки украинцев, которые потеряют работу из-за карантина, и бизнеса, который вынужден остановить свою работу в связи с ограничительными мерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении к гражданам, пишет сайт hromadske.ua .

«Правительство разрабатывает программу действий, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса (в связи с карантином — ред.), и один из наших приоритетов поддержка тех, кто потеряет работу. Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать об экономических последствиях», — заявил Шмыгаль.

По его словам, дополнительные программы поддержки бизнеса и граждан будут действовать вместе с уже внедренными мероприятиями в поддержку бизнеса. Среди них — отмена ряда налогов на недвижимость и единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей.

Ранее депутаты ввели ряд льгот для бизнеса для его поддержки в связи с карантином и распространением коронавируса. Среди них:

• Освобождение бизнеса от штрафов за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

• Освобождение от налогообложения единым социальным взносом всех ФЛП за март и апрель 2020 года, за неуплату ЕСВ за этот период не будут штрафовать;

• Установить мораторий на проверки бизнеса с 18 марта по 31 мая 2020 года;

• Продлить срок представления годовой декларации об имущественном состоянии (подается гражданами, в том числе госслужащими) до 1 июля 2020 (срок подачи годовой декларации истекает 30 апреля);

• Сделать налоговые каникулы по плате за землю (местный налог) с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

• Исключить нежилую недвижимость из базы обложения налогом на недвижимое имущество в течение 1 марта-30 апреля 2020 года.


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