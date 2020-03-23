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Россия разрешила белорусам только транзит через свою территорию

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  • 23.03.2020, 13:10
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Россия разрешила белорусам только транзит через свою территорию

В остальных случаях на территорию РФ могут въехать только граждане с российским ВНЖ.

Постановление правительства России от 20 марта разрешает лишь транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Въезд в Россию граждан Беларуси, не имеющих российского вида на жительство, для пребывания на территории РФ по-прежнему запрещен

Об этом заявили БелТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Если внимательно прочитать постановление правительства России до конца, там понятно, что речь идет лишь о разрешении транзита белорусских граждан, возвращающихся домой в Беларусь из третьих стран, - сказали в пресс-службе. - О возобновлении въезда в Россию граждан Беларуси, не имеющих вида на жительство в РФ, для пребывания на ее территории речи пока не идет".

Сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства России от 20 марта №685-р, которым внесены некоторые дополнения в прежнее распоряжение от 16 марта №635-р.

В нем, в частности, говорится, что положение пункта 1 распоряжения №635-р "не применять в отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта. ФСБ России - обеспечить пропуск через государственную границу указанных граждан".

В распоряжении также говорится, что МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с диппредставительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор - санитарный контроль.

МВД России поручено в случае необходимости обеспечивать сопровождение автомобилями ГАИ до границы лиц, которые следуют до границы на автомобильном транспорте.

В соответствии с распоряжением №635-р от 16 марта 2020 года на фоне распространения коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая, в том числе для граждан Беларуси и других стран СНГ.


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