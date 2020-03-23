«Баста!»: Лукашенко впал в детство 11 23.03.2020, 13:07

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Во всем мире понимают опасность, которую представляет коронавирус.

Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в мире не позволяет провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с первоначальным планом. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Telegram-канал "Баста!".

Днем ранее Международная федерация хоккея на льду отменила Чемпионат мира, проведение которого было запланировано в этом году в Цюрихе и Лозанне.

Во всем мире понимают опасность, которую представляет коронавирус. И только в Беларуси – единственной в Европе – в разгар пандемии проводятся футбольный чемпионат и другие массовые мероприятия.

Поведение диктатора напоминает поведение ребенка, обиженного на всех окружающих: "Назло маме уши отморожу!" Если бы он только за себя решал – никаких проблем. Но в заложниках у него все мы.

Игнорируйте массовые мероприятия и избегайте скоплений людей, а лучше оставайтесь дома. Здоровье важнее!