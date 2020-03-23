Ford запатентовал новое название для авто 5 23.03.2020, 13:15

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Фото: Motor1

Автокомпания запатентовала название, которое «подходит» как для внедорожников, так и для электрокаров.

Американская автомобилестроительная компания Ford запатентовала новое название торговой марки. Слово может использоваться в качестве названия для внедорожников, кроссоверов, пикапов или электромобилей, пишет Motor1.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало патентную заявку от Ford на товарный знак Wolftrak.

Отмечается, что автоконцерн уже имеет похожее слово - Wildtrak, которое применяется для обозначения специальных версий пикапа Ranger.

Фото: Motor1

Как сообщалось ранее, Ford бросил вызов электропикапу Tesla. Топ-менеджер Ford предложил Илону Маску сравнить пикапы F-150 и Cybertruck.

Также мы писали, что Ford будет делать фары из кофейной шелухи. Такие "кофейные" детали на 25 процентов легче обычных и для их изготовления требуется на 20 процентов меньше энергии.