«Важно чтить память наших героев, несмотря на обстоятельства» 23.03.2020, 13:24

Как белорусы в Вильнюсе почтили память Кастуся Калиновского.

22 марта в Вильнюсе часть белорусской диаспоры почтила память Кастуся Калиновского. Церемония прошла на Лукишской площади, где 10 марта 1864 года (22 марта по новому стилю) Кастуся Калиновского казнили. Сейчас здесь установлен крест с надписью на четырех языках: «На этом месте были казнены участники восстания 1863-64 годов и его руководители Сигизмунд Сераковский и Кастусь Калиновский», сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

Из-за вспышки коронавируса в Вильнюсе действует ограничение: запрещено собираться более пяти человек. Поэтому церемония в память о Калиновском не была многочисленной.

«Очень важно, чтобы традиция почтения памяти наших героев не прерывалась, чтобы она продолжалась каждый год независимо от обстоятельств. Ведь эти люди шли защищать родину, не обращая внимания на обстоятельства и на врагов на пути — они боролись за нашу нацию», — рассказывает один из участников церемонии Кирилл Кривицкий.

Первоначальным планом церемонии было возложение цветов, однако из-за карантина в Вильнюсе не работают цветочные магазины. Поэтому участники церемонии принесли белорусскую символику к уже установленному кресту на Лукишской площади и зажгли бело-красно-белые свечи.

Фото: charter97.org