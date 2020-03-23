Белоруска из США: В Штатах поняли, что без серьезных мер эпидемия не уйдет 1 23.03.2020, 13:48

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Татьяна Новикова

Игнор и типичное I do not care! — это реалии уже вчерашнего дня.

Белоруска Татьяна Новикова, живущая в США, рассказала, как в Америке развивалась ситуация с коронавирусом, пишет «Салiдарнасць».

— 13 марта в США решением Белого дома было введено положение national emergency. Это можно расценивать как ЧП в очень мягкой форме. Поскольку в законодательстве США предусмотрено две формы: жесткая вроде военного положения, и мягкая, которая введена сейчас, — написала Татьяна.

В этот день Татьяна Новикова была во Флориде. Она сразу же приняла решение купить дополнительные продукты питания, чтобы дальнейшее время находиться дома.

— 13 марта я казалась себе наиболее паникующим элементом во всей Флориде. Минуточку. В день объявления ЧП на пляжах работали общественные туалеты, рестораны, раздевалки, была живая музыка, —вспоминает белоруска.

Люди плескались в океане, иногда в близком окружении других, хотя, к счастью, купальщиков было немного — для большинства вода была холодной. Гуляли семьями, шумными компаниями. Бассейны были полны беззаботной публики.

В Волмарте надо мной смеялись люди, от которых я отпрыгивала на пару метров, и тыкали в меня пальцем, шушукаясь между собой.

В самолете мне пришлось убедить стюардессу принести маску пожилой леди, которая кашляла во все горло, даже не утруждая себя прикрыть рот.

Я видела только одну семью, которая в самолете летела с дезинфицирующими салфетками и протирала все вокруг. Из примерно ста с лишним человек в самолете — только пятеро или шестеро были в масках.

Я носила маску и пользовалась дезинфектором для рук. В определенный момент я поняла, когда и как нужно посещать общественные туалеты. И главное, какие, вернее, где. Как и где сидеть в зале ожидания, к чему прикасаться. У меня все же есть релевантный опыт и я обучена мерам предосторожности. Но меня не покидало состояние ужаса от того, насколько люди беззаботны, несмотря на объявленное ЧП.

В аэропорту Денвера бизнес упал только у чистильщиков обуви — они лениво возлежали с сапожными щетками в руках в надежде заполучить хотя бы одного клиента.

И даже 17 марта, спустя 4 дня после объявления ЧП все рестораны и торговые точки работали так, как они работали до этого. Никаких специальных мер предосторожности. Ничего. В очереди на личный контроль всего 20% всех людей в масках.

Это аэропорты и курортные зоны. Как известно, они не для бедных. Класс, который ниже среднего на целую пропасть вообще не думает ни про какие маски, для них этой проблемы, как минимум во Флориде, не существует!

...Мне изначально все было ясно с Нью-Йорком. Еще задолго до объявления этого конгломерата городов зоной бедствия. Там живет 60 000 бездомных, которые вряд ли пользуются масками и дезинфецирующими гелями для рук, но зато всегда присутствуют в наиболее людных местах. Люди, которые в Манхэттене спят на улицах... И там это положение было объявлено почти спустя неделю после национального ЧП.

...Еще 17 марта пилот говорил пассажирам в самолете, летевшем из Флориды в Денвер, про медсестру, которая придет и измерит температуру. Однако никакой медсестры никто так и не увидел. Стюардессы, вероятно, исполняли роль такой медсестры, обходя ряды и ставя крестики в каких-то странных желтых бумажках после визуального осмотра пассажиров.

Уже 19 марта во Флориде были закрыты все пляжи, бассейны, бары и рестораны. Это произошло потому, что количество официально подтвержденных случаев за чуть больше недели выросло в 10 раз. В 10 раз! И это при том, что Флорида первой объявила ЧП, еще до федерального правительства.

Итак, это в Штатах, где люди традиционно привыкли отвечать за себя и где уровень персональной ответственности или безответственности, когда не полагаются на государство, все же гораздо выше, чем в Беларуси. В Штатах очень богатым наплевать на очень бедных. Но даже при этом они поняли, что уберечься от вируса просто наплевав, невозможно. Что игнор и типичное I do not care! — это реалии уже вчерашнего дня.

В Штатах поняли и увидели, что без серьезных мер на госуровне не произойдет самопроизвольного сглаживания кривой, и эпидемия не уйдет, отмечает Татьяна Новикова.

— В Беларуси чиновники не имеют голоса. Они привыкли подтасовывать и выдавать несуществующее за действительность. Но их мозг еще не совсем умер. Иначе не принимались бы негласные меры.

Мне кажется, это долг каждого человека — донести до белчиновничества, что они должны принять срочные меры против этой опасности. Это возможно не только путем петиций, писем и невыхода на работу. Это возможно путем вразумления через международное организации, с которыми есть контакты у НГО, — предлагает Татьяна пути решения проблемы.

По ее словам, речь идет не о эфемерных вещах, а о том, останутся ли наши пожилые близкие в живых, останемся ли в живых мы сами.