Заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус
- 23.03.2020, 13:54
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Ольга Голубовская перечислила самые основные симптомы COVID-19.
Коронавирусом в Украине заразились уже 73 человека. Трое из них скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве- 20 человек. Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская сообщила, что COVID-19 распространяется очень быстро и на самом деле, когда будет больше тестов - будет и больше зараженных. Также медик сообщила, какие самые основные симптомы коронавируса. Об этом она написала на своей Facebook-странице, передает РБК.
Кстати, врач отметила, что в Украине пока что тяжелобольные пациенты не доминируют.
Как проявляется коронавирус:
Повышение температуры до 39 градусов.
Интоксикация организма.
Пневмония может развиватся без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;
Может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более) - таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных.
Сухость в ротоглотке, которая вызывает сильную жажду.
Скудный кашель.
У 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит.
У 10-15% возникает аносмия (потеря обоняния);
Развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными.
На пятый или восьмой день состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей.
У 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз.